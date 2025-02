O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Volta Redonda informou que a concessionária de energia Light programou uma interrupção no fornecimento de eletricidade em todo o bairro Laranjal. A interrupção está prevista para esta terça-feira (dia 4), com início às 8h e término às 15h.

Durante o período da suspensão no fornecimento de energia, alguns bairros serão afetados com a interrupção no abastecimento de água, incluindo Laranjal, Monte Castelo, São João, São Geraldo, Vila Santa Cecília e Siderópolis.

A autarquia ainda comunica que, após o restabelecimento do fornecimento de energia, haverá um tempo necessário para a estabilização do sistema de abastecimento de água. A recomendação é que os moradores dos bairros mencionados se programem para a interrupção do serviço e economizem.