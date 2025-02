Um homem de 31 anos foi executado a tiros na madrugada desta segunda-feira (dia 3), em Quatis. O crime ocorreu na Avenida Roberto Silveira, no bairro Pilotos. Quando a Polícia Militar chegou ao local, encontrou um veículo Gol branco com as portas do lado direito abertas e a vítima caída ao solo, com múltiplos disparos de pistola e fuzil pelo corpo.

A vítima, segundo a PM, possuía três anotações criminais, sendo duas por tráfico de drogas e uma por porte ilegal de arma de fogo. A cena do crime foi isolada e uma equipe da perícia recolheu no local diversos cartuchos de munição de calibres 9mm e 556, além de uma munição intacta de cada calibre.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi registrado na 100ª DP (Porto Real). Até o momento, nenhum suspeito foi preso.