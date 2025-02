A Polícia Militar apreendeu no domingo (dia 2) uma carga de mais de 120 mil maços de cigarros contrabandeados, em Resende. A mercadoria foi encontrada em um galpão em construção no bairro Jardim Primavera III, após uma denúncia anônima.

De acordo com a PM, os policiais chegaram ao local, na Avenida Dois, e, ao adentrar o galpão, encontraram sacos plásticos pretos cheios de pacotes de cigarro de diversas marcas e sem procedência comprovada. A carga, avaliada em cerca de R$ 1 milhão, foi apreendida e encaminhada para a 89ª DP (Resende), onde o caso foi registrado como contrabando.

Uma equipe de peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) esteve no local para realizar os procedimentos necessários e levantar informações para as investigações. Até o momento, o responsável pela carga não foi identificado.

Foto: Divulgação/PM