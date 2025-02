O Volta Redonda voltou a brilhar no Estádio Raulino de Oliveira ao vencer o Maricá por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (dia 6), pela 8ª rodada da Taça Guanabara. Com gols de MV e Fabrício, a equipe do “Esquadrão de Aço” assegurou três pontos importantes e recuperou a liderança do Campeonato Carioca.

A partida foi equilibrada, mas o Voltaço mostrou sua força e superou, de virada, o Maricá, que teve Jefferson como autor do gol de honra. A vitória leva o Volta Redonda a 16 pontos, assumindo a liderança da competição, enquanto Flamengo e Vasco, com 13 pontos cada, ocupam a segunda e terceira posição, respectivamente.

Com o resultado, o Maricá segue fora do G4 e precisa urgentemente de uma vitória para se manter vivo na briga por uma vaga nas semifinais. A chance de reação vem no próximo domingo (dia 9), quando o time enfrenta o Bangu, lanterna do torneio, às 15h45, no Estádio João Saldanha. Será uma oportunidade crucial para o Maricá interromper a sequência de resultados negativos.

No mesmo dia, Volta Redonda mede forças com o Nova Iguaçu, às 20h30min, novamente em casa.

A partida desta quinta-feira no Raulino de Oliveira contou com 1.113 ingressos comercializados e um público de 1.634 pessoas, sendo 521 gratuidades. A renda arrecadada foi de R$ 22.620.

Foto: Divulgação