Um homem de 26 anos, passageiro de um caminhão, ficou ferido após o veículo de carga tombar na noite desta quinta-feira (dia 6) na Rodovia Presidente Dutra, em Piraí. O acidente ainda causou a interdição total da pista no sentido São Paulo, na altura do km 234. Já na pista sentido Rio, o tráfego fluía apenas pela faixa da direita. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carga do caminhão era composta por vasilhames de vidro.

O passageiro foi socorrido e levado para um hospital. No entanto, o estado de saúde da vítima ainda não foi divulgado. Já o condutor do veículo recusou atendimento médico e foi liberado no local.

Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

Foto: Divulgação/PRF