Na noite desta quinta-feira (dia 6), Volta Redonda e Maricá se enfrentam pela 8ª rodada da Taça Guanabara, em um duelo importante para ambos os times, que buscam consolidar suas posições no Campeonato Carioca. O jogo acontece às 20h, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

O time da casa, o Voltaço, ocupa a 2ª colocação da tabela, com 13 pontos em 7 jogos. A equipe comandada pelo técnico Rogério Corrêa chega motivada após uma boa campanha no torneio, mas vai precisar se manter focada para seguir com os mesmos números de pontos do líder Flamengo, que goleou a Portuguesa da Ilha na quarta-feira e ultrapassou o Volta Redonda no saldo de gols.

Do outro lado, o Maricá, dirigido por Reinaldo Oliveira, busca a recuperação após sofrer duas derrotas seguidas no campeonato. Com 11 pontos em 7 partidas, o time do técnico Reinaldo Oliveira sabe que um bom resultado pode alavancar suas chances de permanecer na briga por uma vaga nas semifinais. Para isso, o Maricá terá algumas mudanças em relação aos últimos jogos.

O atacante Denilson, vice-artilheiro da equipe com 2 gols, volta ao time após uma breve ausência e será uma peça-chave na frente. Denilson marcou gols importantes contra Botafogo e Fluminense e promete dar mais força ao ataque maricaense. Outra alteração provável será a entrada de Jefferson Tavares no lugar de Sérgio Mendonça. Assim, o Maricá deve ir a campo com a seguinte formação: Dida; Magno, Mizael, Felipe Carvalho e João Victor; Ramon, Bezerro, Gutemberg e Walber; Denilson e Jefferson Tavares.

Já o Volta Redonda deve manter a escalação utilizada no último jogo contra o Vasco da Gama, com Jean Drosny no gol; Wellington Silva, Gabriel Bahia, Fabrício e Juninho Monteiro na defesa; Pierre, Robinho e Luciano Naninho no meio-campo; e Chay, Heliardo e MV no ataque.

Os ingressos para o confronto estão sendo vendidos por R$ 40 (inteira) e podem ser adquiridos em pontos físicos distribuídos pela cidade ou pela internet.

Foto: Divulgação