Esteja alerta contra as fraudes! O Detran.RJ adverte que não envia notificação de multas aos usuários por e-mail ou SMS. Qualquer tentativa de comunicação eletrônica sobre infração de trânsito ou suspensão da CNH é golpe e poderá direcionar os cidadãos para o pagamento indevido de débitos. As notificações de infração são enviadas apenas por carta registrada, para o endereço do usuário cadastrado no Departamento.

Da mesma forma, o Detran.RJ esclarece que seu site (https://www.detran.rj.gov.br) é o único canal oficial para informações aos usuários. Sites com endereços parecidos são encontrados em buscas na internet, mas são falsos e direcionam o cidadão para o pagamento de boletos falsos. Para pagar multas ou taxas de licenciamento e de outros serviços oferecidos pelo Detran, o caminho correto é acessar o site do Bradesco (www.bradesco.com.br), nas abas Produtos e serviços e, depois, Pagamentos.

Golpes no pagamento de IPVA

Na semana passada, a Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) alertou os proprietários de veículos contra golpes no pagamento do IPVA. A secretaria tem relatos de contribuintes sobre sites fraudulentos encontrados na internet, alguns com a identidade visual de endereços oficiais da Fazenda na internet.

Este ano, o único caminho para pagar o IPVA é obter o Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (DARJ) no hotsite criado pela Sefaz exclusivamente para este fim, que pode ser encontrado no endereço https://ipva2025.fazenda.rj.gov.br. Ao informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), o contribuinte tem acesso às opções de pagamento em cota única ou em três vezes.

A Secretaria esclarece que não envia documentos de pagamento ou faz contato por telefone, e-mail, SMS ou aplicativos de mensagem. A recomendação é digitar o endereço do hotsite diretamente no navegador, evitando sites de busca que podem direcionar a endereços criados por golpistas.

No Detran.RJ, o usuário pode consultar multas e demais pendências do veículo através do Posto Digital, no site https://servicos.detran.rj.gov.br/logincidadao/acesso/login ou pelo aplicativo disponível nas principais lojas digitais. Acessar links fraudulentos pode acarretar, além de prejuízo financeiro, roubo de informações e vírus que danificam e prejudicam a eficiência dos equipamentos eletrônicos.

Canais oficiais de informação



O Detran.RJ reforça que ao se deparar com tentativas de comunicação duvidosa, o cidadão pode entrar em contato com a Ouvidoria do departamento (pelo site do Detran.RJ, na aba Transparência, pelos telefones (21) 2332-0438 / (21) 2321-0450; ou presencialmente, na Avenida Presidente Vargas, 817, 8º andar, de segunda a sexta, das 8h às 17h).

Quem tiver dúvidas sobre o IPVA pode procurar os canais oficiais de atendimento pelo e-mail [email protected] ou pelos telefones (21) 2334-2620, 2629, 4637, 4440, 2584 e 4931.