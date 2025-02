A Polícia Civil está em busca de Alexandro Figueiredo da Silva, acusado de tentar matar sua ex-companheira em Paraíba do Sul. O crime aconteceu por volta das 8h50 do dia 12 de novembro de 2024, na Rua Valmir Vieira, no bairro Amapá. Imagens de câmeras de segurança captaram o momento em que Alexandro, em alta velocidade, tentou atropelar a vítima com seu carro. Ela só não foi atingida porque foi puxada por uma amiga no último momento.

Após a tentativa de atropelamento, Alexandro desceu do veículo e correu atrás da mulher, que gritou desesperada por ajuda. Segundo a Polícia Civil, o motivo do ataque foi a não aceitação do fim do relacionamento, que já havia durado dois anos. O casal estava separado há algum tempo, mas o homem ainda não conseguia lidar com o término.

Com base nas evidências, a Polícia Civil solicitou à Justiça um mandado de prisão preventiva contra o acusado, que atualmente é considerado foragido. A polícia solicita que qualquer informação sobre o paradeiro de Alexandro seja repassada pelos números (24) 2263-2341 ou 98833-8177, este último funcionando também pelo WhatsApp.

Foto: Divulgação