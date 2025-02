Um homem de 26 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar por volta das 16h da quinta-feira (dia 6), após ser interceptado com uma pistola, drogas e uma grande quantidade de munições em Volta Redonda. O suspeito foi detido enquanto conduzia um Renault Duster branco, na Rua Porto Alegre, no bairro Santo Agostinho.

A prisão ocorreu após uma denúncia que levou os policiais até o veículo. Ao abordar o motorista, os agentes encontraram uma pistola calibre 9mm com um carregador estendido, contendo 16 munições, preso à sua cintura. Durante a revista no interior do automóvel, foram localizados dois tabletes e uma porção de maconha, um carregador adicional com 25 munições de calibre 9mm, além de R$ 150 em dinheiro e um celular.

O suspeito foi detido e encaminhado à 93ª DP (Volta Redonda) para os procedimentos legais.

Foto: Divulgação