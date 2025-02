Com novos projetos de lei e um histórico de luta em defesa do Sistema Único de Saúde e da valorização dos profissionais da Enfermagem após 12 anos como deputada estadual, a deputada federal Enfermeira Rejane (PCdoB) reuniu centenas de apoiadores, na noite desta sexta-feira (7), em sua posse política, na Lapa.

Entre os presentes estiveram a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos; a secretária de Assistência Social, Martha Rocha; a deputada federal Jandira Feghali; os deputados estaduais André Corrêa, Lílian Behring e Dani Balbi; a prefeita de Japeri, Fernanda Ontiveros; o ex-deputado estadual Waldeck Carneiro e o presidente do Instituto Pereira Passos (IPP), Elias Jabbour.

Em sua fala, a secretária municipal de Assistência Social, Martha Rocha, relembrou a atuação de Rejane como sua colega, em 12 anos de Assembleia Legislativa, onde combateu duramente a corrupção. A atuação culminou no impeachment do governador.

“Rejane foi peça-chave no Plano de Cargos e Salários da Saúde (PCCS). Uma questão que levou 20 anos para ser entendida. Rejane também foi fundamental para fazermos um relatório que identificou desvio do dinheiro público na Saúde do Rio de Janeiro. Um trabalho conjunto que culminou no impeachment do governador. Sua atuação, como conhecedora da Saúde pública, foi fundamental”, relembrou Martha.

A deputada federal Jandira Feghali também ressaltou a atuação de Rejane e destacou a importância do fortalecimento da esquerda, em detrimento do avanço da extrema-direita no país. “Vamos precisar interferir para que, em 2026, a extrema direita não leve e a gente não recaia no retrocesso, no atraso. Vamos olhar para o que está ocorrendo nos Estados Unidos agora, com Trump. Nenhum artigo científico é publicado sem passar pelas mãos do governo”.

Já a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, destacou que a chegada de Enfermeira Rejane à bancada do Partido Comunista do Brasil, em Brasília, é fundamental para o fortalecimento da frente progressista do Congresso Nacional.

“Precisamos de.uma Frente ampla na área econômica. Precisamos fazer muitas reformas nessa agenda econômica. Precisamos fortalecer essa aliança. Hoje vivemos em um país que viveu uma ampla retirada de direitos dos trabalhadores. Vamos reverter isso”.

Prefeita de Japeri, Fernanda Ontiveros, que também é da área da Saúde, colocou-se à disposição do mandato de Rejane. “A gente acredita na ciência e na boa fé do nosso povo. Conte sempre comigo, Rejane”, afirmou a médica-pediatra.

Anfitriã, a deputada federal Enfermeira Rejane reforçou seu compromisso com a luta por uma saúde pública de qualidade e defesa do SUS. “Eu não conheço outra forma de fazer política sem ser cuidando das pessoas. Ainda bem. Tenho consciência dos desafios que temos nessa luta, agora como deputada federal, mas continuarei trabalhando firme, como sempre fiz na Alerj. Temos a questão dos cinco hospitais federais, temos a batalha pela PEC das 30 horas. Nada vai ficar para trás. Estou aqui para lutar por tudo isso”, garantiu.

Também enfermeira, a deputada estadual Lílian Behring reafirmou seu compromisso de, juntas, defenderem uma saúde pública de mais qualidade para a população e a valorização dos profissionais da Enfermagem.

“Rejane sempre esteve ao lado dos profissionais da Enfermagem. Nosso lado é o mesmo, em defesa daquilo que é correto. Conte comigo”.

Também participaram do evento a deputada federal Rosângela Gomes; o ex-deputado estadual Waldeck Carneiro; o presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES), Hugo Silva; o presidente do Sindicato dos Comerciários, Márcio Ayer; o vereador de Niterói, Leonardo Giordano; a vereadora de Petrópolis, Lívia Miranda; a ex-vereadora Walkíria Nictheroy, entre outros.