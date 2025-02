Passado pouco mais de um mês desde que assumiu a Prefeitura de Barra Mansa, o prefeito Luiz Furlani (PP) fez um balanço das primeiras ações de seu governo, destacando desafios, avanços e projetos para o futuro da cidade. Em entrevista à Folha do Aço, o chefe do Executivo barra-mansense ressaltou que o início de uma gestão é sempre um período de adaptações.

“O primeiro desafio foi conhecer melhor a Casa para organizarmos o presente e projetarmos o futuro. Todo início é complicado. É preciso diagnosticar problemas e indicar responsabilidades para que sejam resolvidos o mais rápido possível, de acordo com as propostas traçadas para o governo”, afirmou.

Segundo Furlani, embora muitas ações já tivessem sido planejadas antes de sua posse, o primeiro mês foi essencial para alinhar o orçamento da cidade com as prioridades da gestão. “É necessário o esforço de toda a equipe para que sejamos ágeis e o tempo de execução seja o mínimo possível, dentro da realidade dos recursos e das limitações administrativas”, completou.

Melhorias

Durante este período de 30 dias, a prefeitura de Barra Mansa já conseguiu realizar melhorias importantes para a população. Entre as iniciativas de destaque estão a distribuição de medicamentos na Farmácia Municipal, o início da descentralização de exames médicos, a implantação da Tarifa Zero aos domingos, a nova rede pluvial na Rua da Imprensa (Ano Bom/Santa Rosa) e a manutenção do Restaurante do Povo, que já alcançou a marca de 400 mil refeições servidas desde a sua reabertura.

A gestão também tem se mostrado acelerada em relação a obras estruturais. Furlani mencionou que a Prefeitura está trabalhando para concluir o Pátio de Manobras e colocar o Parque Industrial em funcionamento, além de iniciar as construções da Estação de Tratamento de Água (ETA) da Região Leste e da Barragem do Rio Barra Mansa.

“Os desafios são muitos, mas não são impedimentos, são questões a serem vencidas. Estamos superando os obstáculos com o apoio de pessoas que se preocupam com Barra Mansa”, destacou o prefeito.

Segurança Pública

Em relação à segurança pública, Furlani elogiou o apoio das forças de segurança no município. Por determinação do governador Cláudio Castro (PL), o patrulhamento em Barra Mansa foi intensificado, com o reforço do efetivo das polícias Civil e Militar, especialmente após os episódios de violência registrados no dia 15 de janeiro, quando três pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em um ataque ocorrido no Centro da cidade.

“A Companhia Independente da Polícia Militar começa a virar realidade”, afirmou. De forma concreta, uma Companhia Independente consiste em uma base com autonomia de gestão, comando e infraestrutura, instalada em áreas que necessitam de maior reforço e atenção, conforme apontam os índices de violência e criminalidade.

Um dos principais objetivos da nova gestão é aumentar a transparência dos atos administrativos e a comunicação com os cidadãos. Furlani ressaltou que, durante o governo, a população será constantemente informada sobre as ações e decisões da gestão municipal. “Estarei nas ruas e quero o Governo atento, perto e ao alcance do cidadão. Temos que ouvir suas necessidades e anseios”, finalizou o prefeito.