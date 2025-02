Na madrugada deste sábado (dia 8), uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de uma mulher por tráfico de drogas na cidade de Engenheiro Paulo de Frontin, após uma denúncia anônima. A guarnição recebeu informações de um transeunte sobre a presença de uma mulher suspeita, com características específicas, que teria desembarcado de um carro de aplicativo em um posto de gasolina Ipiranga na cidade vizinha e entrado no banheiro.

Com a descrição detalhada, a equipe se deslocou até o local indicado e encontrou a mulher dentro de um bar, em conformidade com a denúncia. Após uma revista, foi encontrada em sua bolsa uma grande quantidade de material suspeito: 500 sacolés de pó branco amarelado, semelhantes à cocaína, com a inscrição “CV pó de 30 Gestão inteligente”.

Questionada sobre o conteúdo, a acusada revelou que havia recebido a droga de um homem na cidade de Paracambi. Ela contou que, como parte de um acordo, aceitou transportar o material em troca de uma casa para morar. Após ser deixada no posto de gasolina, aguardava ser levada para a cidade de Vassouras por outra pessoa, conforme o combinado.

Com base nos fatos, a acusada foi presa em flagrante e levada à 98ª DP, onde a ocorrência foi apresentada. A substância foi submetida à perícia e a análise confirmou que se tratava de 1.250 gramas de cloridrato de cocaína. A mulher foi autuada no Art. 33 da Lei 11.343/06, permanecendo presa à disposição da justiça.

