Uma operação realizada na noite de sexta-feira (dia 7) pela Polícia Militar, em Vassouras, resultou na apreensão de 40,9 gramas de cocaína e na prisão de um homem de 33 anos suspeito de tráfico de drogas. A ação teve início por volta das 23h, após uma denúncia anônima que indicava a presença de entorpecentes em um bar no bairro Bacia de Pedra.

De acordo com a PM, ao chegar no local, a guarnição observou um veículo de aplicativo, conduzido por um homem, também de 33 anos, que, ao perceber a presença da viatura, tentou se afastar rapidamente, tomando rumo ao município de Barra do Piraí. A polícia então deu voz de parada e abordou o veículo. Durante a revista, foram encontrados 25 invólucros contendo pó branco, dentro da bolsa do carona, com a descrição “CV CPX Vassouras”, sugerindo que a droga era destinada ao tráfico na região.

O material apreendido foi encaminhado para a perícia, onde foi confirmado que se tratava de 40,9 gramas de cocaína. O passageiro foi preso em flagrante por tráfico de drogas, conforme o Artigo 33 da Lei de Drogas, e conduzido à 95ª DP (Vassouras). Já o motorista foi ouvido como testemunha e liberado.

O caso segue sob investigação e o acusado permanece preso à disposição da justiça.



Foto: Divulgação