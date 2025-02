Policiais civis da 51ª DP, (Paracambi) prenderam um homem, no sábado (dia 8) acusado de roubo a pedestre. O autor foi detido em uma farmácia, no Centro de Paracambi, Região Metropolitana do Rio, após trabalhos de inteligência e monitoramento da unidade.

Contra ele foi cumprido um mandado de prisão. O criminoso possui quatro anotações por tráfico de drogas, associação para o tráfico, roubo e violência doméstica.