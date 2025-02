O secretário municipal de Esporte e Lazer de Barra do Piraí, Anderson Tegão, participou de uma reunião na secretaria de Estado de Esporte, no intuito de buscar projetos e material esportivo para fortalecer o setor no município. O encontro foi articulado pelo deputado estadual Munir Neto.

Recebidos pelo subsecretário estadual do Esporte, Rodrigo Scorzelli, os barrenses abordaram, principalmente, quatro temáticas em prol da cidade: projetos de incentivo ao esporte de base e rendimento, infraestrutura esportiva e revitalização dos espaços públicos, eventos esportivos que podem impulsionar o turismo e a economia local e parcerias para promover o acesso ao esporte para crianças e jovens.

Anderson Ribeiro, o Tegão, agradeceu o apoio da esfera estadual e reforçou o compromisso de sua pasta em mudar a história do Esporte barrense.

“Agradeço o apoio do deputado Munir Neto e a receptividade e parceria do subsecretário Rodrigo. Seguimos, juntos, trabalhando para fortalecer o esporte e proporcionar mais qualidade de vida e oportunidade para nossa comunidade, por meio da prática de atividades físicas, promoção da saúde e inclusão social”, apontou o secretário.

Segundo a prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, o trabalho da secretaria de Esporte e Lazer trará grandes benefícios para os barrenses.

“Não tenho dúvidas de que estamos caminhando para revolucionar o esporte em nosso município. Nosso time é formado por profissionais competentes e dispostos a melhorar a qualidade de vida do barrense. O esporte não se restringe apenas ao lazer, mas também à cuidados com a saúde, inclusão social, superação das desigualdades, sentimento de pertencimento, desenvolvimento da cooperatividade e tantos outros benefícios. Com garra e determinação essa cidade será novamente lembrada por sua força esportiva”, finaliza a chefe do Executivo.

Foto: Divulgação