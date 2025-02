Na noite deste sábado (dia 8), um patrulhamento do Grupamento de Ações Táticas (GAT) da Polícia Militar resultou na apreensão de 172 pinos de cocaína e 42 tiras de maconha no bairro Vila Coringa, em Barra Mansa. A ação ocorreu durante ronda pela Avenida Major José Bento, altura da Rua Rio Grande do Sul.

De acordo com a ocorrência, três homens foram vistos em atitude suspeita nas proximidades da Rua Rio Grande do Sul. Ao perceberem a aproximação da guarnição, eles fugiram e não foram localizados. Durante as buscas, os policiais encontraram uma sacola preta próxima a uma cerca, contendo os entorpecentes.

O material foi apreendido e levado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.