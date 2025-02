A Polícia Militar de Barra do Piraí realizou, na tarde do sábado (dia 8), uma operação no Morro do Gama, após receber uma denúncia anônima sobre atividades suspeitas relacionadas ao tráfico de drogas na região. A denúncia indicava que um indivíduo, possivelmente envolvido com o tráfico, teria se dirigido para uma área de mata com uma sacola azul e, ao retornar, estava sem o objeto.

A guarnição do 5º CPA e 10º BPM/1ª Cia, composta por quatro policiais militares, deslocou-se até o local indicado. Ao chegar, o suspeito não foi encontrado, mas os agentes realizaram uma varredura pela área de mata e localizaram a sacola abandonada, contendo diversos materiais ilícitos.

O conteúdo da sacola foi apreendido e, ao todo, foram encontrados aproximadamente 9g de maconha, 55g de pó (provavelmente cocaína), 7,5g de crack, além de duas sacolas com pinos vazios, que poderiam ser usados para o armazenamento e distribuição de entorpecentes.

O material foi encaminhado à 88ª DP (Barra do Piraí), onde o caso foi registrado.

Foto: Divulgação