Mais de 500 pessoas participaram da Sensibilização da Campanha da Fraternidade 2025, na Co-Catedral Nossa Senhora da Conceição, no sábado (dia 8), em Volta Redonda. O evento contou com a assessoria do Padre Adriano Pinheiro, articulador da Campanha da Fraternidade no Regional Leste 1 da CNBB, e reuniu fiéis de diversos Vicariatos para uma manhã de formação.



O evento teve a presença do Bispo Diocesano, Dom Luiz Henrique; do Padre Paulo Sérgio Almeida, coordenador Diocesano de Pastoral, e do Padre Juarez Sampaio, Vigário Episcopal da Promoção da Dignidade Humana e Ambiental.

Neste ano, a Campanha da Fraternidade propõe uma reflexão sobre o tema “Fraternidade e Ecologia Integral”, com o lema: “Deus viu que tudo era muito bom” (Gn 1,31). A temática é inspirada pela celebração dos 800 anos da composição do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, pelos 10 anos da publicação da Encíclica Laudato Si’, pela recente publicação da Exortação Apostólica Laudate Deum, pelos 10 anos de criação da Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM) e pela realização da COP 30, em Belém (PA), a primeira na Amazônia. A sugestão para este tema partiu da Comissão Episcopal Especial para a Mineração e a Ecologia Integral.

A Campanha da Fraternidade tem abordado questões relacionadas à Ecologia em oito edições ao longo de seus 61 anos de história. Para este ano, a passagem bíblica escolhida está no livro de Gênesis, que narra a história da criação: “Deus viu que tudo era muito bom” (Gn 1,31).

Dom Luiz Henrique, Bispo Diocesano, relembrou que a Sensibilização é uma tradição na Diocese e destacou a presença dos fiéis. “Fico feliz com a participação das lideranças de nossa Diocese. A participação é muito positiva para que possamos nos preparar bem e, assim, viver o tempo da quaresma, um tempo de conversão pessoal, que tem desdobramentos na vida social, com base no tema e no lema da Campanha da Fraternidade, cujo tema é ‘Fraternidade e Ecologia Integral’”, ressaltou Dom Luiz Henrique.

Assessor da Sensibilização da Campanha da Fraternidade, o Padre Adriano Pinheiro apontou que a escolha da temática está ligada aos próximos acontecimentos do país. “Parabenizo a participação dos fiéis, isso demonstra um grupo de servidores, de pessoas que estão engajadas, realmente querendo ir além de apenas lembrar o tema da Campanha da Fraternidade. Eles estão comprometidos em se aprofundar. A campanha nos provoca a refletir sobre esta casa onde todos nós habitamos, que é única. Se não cuidarmos dessa casa, poderíamos prejudicar a nossa vida e a das gerações futuras. Com os eventos que ocorrerão no país, a Igreja no Brasil, provocada por nossos Bispos, decidiu que neste ano a campanha será sobre a ecologia integral, que busca o cuidado com o meio ambiente, as relações humanas e a sociedade, para que todos possam viver em harmonia e integração”, disse o Padre Adriano.

Fiel da Paróquia Santo Antônio, Maria Cristina comentou que participa da Sensibilização de forma contínua há mais de 11 anos. Segundo ela, é uma oportunidade para aprender sobre diversas temáticas. “A Campanha da Fraternidade é muito relevante, pois a ecologia ensina as pessoas a cuidar de nossa casa comum, a separar os lixos, entre outras atividades. Não devemos destruir a natureza, mas preservá-la, preservar o que Deus criou para nós”, afirmou Maria Cristina.

Romaria da Terra e das Águas

O grupo de articulação da 17ª Romaria da Terra e das Águas convidou os fiéis presentes na Co-Catedral a participarem do evento, que acontecerá no dia 5 de julho, na cidade de Piraí, em Ribeirão das Lajes. Com o tema “Terra e Água, Direitos Humanos para Bem Viver na Casa Comum”, o evento reflete sobre a importância do cuidado com os recursos naturais e a defesa dos direitos humanos, em um contexto de justiça social e ambiental.