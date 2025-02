A Liga dos Blocos de Rua de Volta Redonda (@carnavalderuavr) anunciou a programação oficial dos Blocos de Rua que irão compor o Circuito Oficial do Carnaval 2025. Com o apoio da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, diversas secretarias municipais atuarão para garantir uma folia estruturada, segura e inclusiva para os foliões da cidade e região.

A Secretaria Municipal de Cultura fornecerá suporte estrutural aos blocos, com a instalação de banheiros químicos e, para alguns blocos selecionados, a montagem de palco e sistema de sonorização. Já a Secretaria Municipal de Ordem Pública coordenará o planejamento de segurança, contando com o trabalho integrado do 28º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, da Guarda Municipal e da 93ª Delegacia de Polícia Civil para assegurar a tranquilidade do evento.

Além da segurança, o Circuito contará com ações de conscientização promovidas pela Secretaria de Assistência e Prevenção às Drogas e pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos. Essas iniciativas incluirão a distribuição de materiais educativos e campanhas de sensibilização voltadas à cidadania, respeito e bem-estar dos foliões.

O Centro de Cidadania LGBTI Médio Paraíba, vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, também terá atuação durante todo o Circuito, promovendo campanhas informativas, divulgando o Disque Cidadania e Direitos Humanos e prestando atendimento emergencial em casos de violações de direitos.

Para garantir que a cidade permaneça limpa e organizada durante o período festivo, a Secretaria Municipal de Serviços Públicos realizará a manutenção e limpeza das vias antes e após os eventos.

A Liga Carnavalesca de Volta Redonda destaca que o Circuito Oficial de Blocos de Rua é um evento que valoriza a cultura popular, fomenta a economia local e fortalece o espírito comunitário.

Programação Oficial do Circuito de Blocos de Rua 2025:

16 de fevereiro (domingo)

Bloco LGBTI Folia

Local: Nossa Senhora das Graças / Rua 558 – Bolsão de veículos da CSN (Acesso Laranja do Estádio)

Horário: 14h às 22h

22 de fevereiro (sábado)

Alegria Alegria do Parque das Ilhas

Local: Parque das Ilhas / Praça Ayrton Senna – Rua C

Horário: 17h às 20h

Bloco Vai Que Cola

Local: Vila Mury / Av. Osvaldo Cruz, 233

Horário: 15h às 21h

Bloco Carnavalesco Kurujas

Local: Voldac / Rua Pompeu (Praça Santos Dumont)

Horário: 15h às 21h

23 de fevereiro (domingo)

Bloco De Volta na Redonda

Local: Vila Santa Cecília / Biblioteca Municipal Raul de Leoni – R. Gen. Oswaldo Pinto da Veiga

Horário: 08h às 14h

28 de fevereiro (sexta-feira)

Bloco As Piranhas do Beco

Local: Vila Santa Cecília / Rua 41 G

Horário: 18h às 22h

Bloco Unidos de Santa Rita

Local: Santa Rita dos Zarur / Praça Jurandir do Nascimento

Horário: 15h às 21h

Bloco Carnavalesco Vai Dar Merda

Local: Jardim Tiradentes / Avenida 42

Horário: 14h às 22h

02 de março (domingo)

Associação Carnavalesca Pé de Galinha

Local: Vila Rica / Sede do Bloco – Av. Dr. Walter Granato da Rocha, 535

Horário: 14h às 21h

04 de março (terça-feira)

Associação Recreativa Unidos da Chiquinha

Local: Jardim Tiradentes / Avenida Três

Horário: 16h às 22h

Bloco Nós na Rua com Sabor de Mel

Local: Siderlândia / Rua Campos

Horário: 15h às 20h

08 de março (sábado)

Bloco Tacalipal

Local: Eucaliptal / Praça 7 de Setembro

Horário: 14h às 22h

09 de março (domingo)

Bloco do Lençol

Local: Vila Santa Cecília / Praça Brasil (Bolsão de Veículos)

Horário: 16h às 22h

Bloco Só Quem Pode, Só Quem Fecha

Local: Vila Americana / Praça Santos Dumont

Horário: 16h às 21h

Bloco dos Crias de Santa Cruz

Local: Santa Cruz I e II

Horário: 14h às 21h

Para mais informações, acompanhe as redes sociais da Liga Carnavalesca de Volta Redonda pelo @carnavalderuavr e os canais oficiais da Prefeitura Municipal.