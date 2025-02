A prefeitura de Volta Redonda deu início ao processo de concessão da gestão e operação da Rodoviária Prefeito Francisco Torres à iniciativa privada. A medida foi oficializada pelo Decreto nº 19.047, que regulamenta o artigo 10º da Lei Municipal nº 5.882/2021, autorizando a exploração do terminal por uma empresa por 20 anos.

De acordo com o decreto, o grupo vencedor da licitação será responsável pela modernização, operação, manutenção e exploração comercial do terminal, que ocupa uma área total de 9.500 m², com 4.782 m² de área construída. O objetivo da concessão é garantir melhorias na infraestrutura e nos serviços oferecidos, além de atrair investimentos privados para modernizar o terminal e tornar a gestão mais eficiente.

O edital de licitação será publicado em breve, com todas as regras para participação no certame. Ainda segundo o decreto, a empresa vencedora terá a missão de transformar o terminal rodoviário, oferecendo mais conforto e qualidade para os usuários do transporte coletivo em Volta Redonda.

