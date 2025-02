A 7ª Semana de Formação Continuada do UniFOA e EtecFOA reuniu professores e professoras em um momento de reflexão e aprimoramento sobre práticas pedagógicas inovadoras. A abertura do evento contou com uma palestra ministrada pela Professora Doutora Cássia Ferri, que abordou o tema “Avaliação em Currículo por Competência” e seus impactos na trajetória acadêmica dos estudantes.

Segundo a palestrante, o modelo baseado em competências é essencial para preparar os alunos para um mundo dinâmico, onde o aprendizado contínuo se tornou indispensável. “Hoje, sabemos que, ao receberem seus diplomas, os estudantes não estão prontos, mas possuem as ferramentas necessárias para continuar aprendendo ao longo da vida”, destacou. Para ela, a avaliação não deve ser apenas um instrumento de aprovação ou reprovação, mas um processo contínuo de acompanhamento, que auxilie os estudantes a desenvolverem autonomia e capacidade de autorregulação no aprendizado.

A iniciativa de reunir todos os professores no início do ano letivo foi destacada pela palestrante como fundamental: “Avaliar é monitorar um processo. Pensar na avaliação desde o início do semestre permite que os docentes tenham subsídios para acompanhar o progresso dos estudantes, garantindo um processo de ensino mais eficaz“, afirmou Cássia Ferri.

Maria das Graças, responsável pelo Centro de Aprendizagem e Inovação Pedagógica (CAIP), destacou que a 7ª Formação Continuada foi estruturada com base no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e nos indicadores da CPA. Neste ano, a formação enfatizou o fortalecimento do currículo em construção, metodologias inovadoras e o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas. “Nosso foco está no fortalecimento do currículo, na incorporação de metodologias inovadoras e na melhoria das práticas pedagógicas, sempre dialogando com as demandas emergentes do cenário educacional”, explicou.

A dedicação de uma semana inteira à capacitação docente, segundo Maria das Graças, tem impacto direto na qualidade do ensino. “Esse momento promove a troca de experiências, amplia repertórios metodológicos e possibilita a experimentação de novas abordagens. Mais do que uma capacitação, é uma oportunidade de fortalecer o senso de pertencimento e o compromisso coletivo com a educação”, ressaltou.

O impacto da Formação Continuada ultrapassa os muros da sala de aula, refletindo-se diretamente na formação dos alunos. Professores capacitados aprimoram suas estratégias pedagógicas, tornando o ensino mais dinâmico, interativo e alinhado com as necessidades do mercado de trabalho. “A sala de aula se torna um espaço de maior engajamento e construção do conhecimento, estimulando a autonomia dos estudantes e preparando-os para desafios reais”, frisou Maria das Graças.

Para ela, a Formação Continuada é um diferencial da instituição, consolidando a instituição como referência em educação. “A Reitoria investe fortemente na política de valorização da docência, pois acredita que a qualificação contínua dos professores é essencial para garantir a excelência acadêmica”.

Durante a semana, os docentes participaram de diversas palestras e debates sobre temas essenciais para a educação superior, como:

Metodologias Ativas para Grandes Grupos

Diversidade e Direitos Humanos

Orientações Acadêmicas para o Combate ao Abuso Sexual Infantojuvenil na Internet

Avaliação por Pares com Uso do Teammates

Criando seu Assistente Virtual com o ChatGPT

Desafios da Neurodiversidade no Ensino Superior

Dentro da programação, os professores também participaram do Encontro Docente com a abertura da Profª. Drª e Reitora no Centro Universitário, Ivanete Oliveira e o Prof. Dr. Antônio Flávio Moreira, que abordou a atualidade das discussões sobre currículo.

Os participantes destacaram a importância da iniciativa para sua própria formação e para o aprimoramento da qualidade de ensino.

Para o professor Gleisson Araújo, do curso de Educação Física, “Essa iniciativa é muito positiva, pois proporciona atualização em diversos temas, apresentados por excelentes profissionais. Faz toda a diferença no processo pedagógico”.

O professor Marcos Guimarães, do curso de Medicina, também destacou a relevância do evento: “Participar dessa semana nos permite compreender melhor a dinâmica da instituição e sua evolução, facilitando nossa adaptação e alinhamento com as novas diretrizes”.