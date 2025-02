Um homem de 41 anos, foragido da Justiça, foi preso nessa segunda-feira (10) pela Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) com o uso de câmeras de leitura de placas de veículos, as OCR (Optical Character Recognition – reconhecimento óptico de caracteres, em português). Ele possuía um mandado de prisão expedido pela Justiça de Pinheiral.

O homem estava em uma motocicleta e foi flagrado por câmeras de leitura de placas quando passava pela Vila Santa Cecília. Os equipamentos emitiram um alerta às autoridades, que através do setor de Inteligência da GMVR fez o monitoramento do trajeto feito por ele. Em seguida, guardas municipais em patrulhamento pelas ruas foram alertados e conseguiram fazer a abordagem na Rua Neme Felipe, no bairro Aterrado. A identidade do homem foi confirmada e ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP).

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou o emprego da tecnologia, que, segundo ele, torna as ações das forças de segurança de Volta Redonda mais assertivas.

“Mais uma vez tivemos sucesso em localizar um foragido da Justiça e conduzi-lo à delegacia, numa ação onde a tecnologia auxiliou o trabalho da Guarda Municipal. Hoje, Volta Redonda conta com um amplo cerco tecnológico, com o monitoramento de diversos bairros feito de forma simultânea pelo Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública), o que torna as ações das forças de segurança mais eficazes e cirúrgicas. Parabenizo e agradeço a todos os agentes envolvidos”, disse Coronel Henrique, solicitando que em caso de denúncia, a população deve ligar para o 153 da Guarda Municipal, ou 190, da Polícia Militar.

