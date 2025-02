A CCR RioSP irá inaugurar na quinta-feira (dia 13) o segundo Ponto de Parada e Descanso (PPD) para caminhoneiros na Via Dutra. A estrutura, construída no município de Itatiaia, está localizada no km 319,600 da pista sentido Rio de Janeiro.

Com investimento de aproximadamente 30 milhões, o novo PPD trará mais uma opção de descanso seguro para os motoristas de transporte rodoviário de cargas. A infraestrutura instalada pela CCR RioSP promoverá segurança e trará uma alternativa de descanso para os motoristas que realizam longas jornadas na rodovia, além de oferecer condições adequadas de descanso, incluindo local para refeições e banho.

Todo o espaço foi projetado para atender caminhoneiros, caminhoneiras e motoristas profissionais durante as suas viagens pela rodovia. “A entrega deste espaço é mais um marco importante para a CCR RioSP, que trabalha para entregar uma Via Dutra cada vez mais segura. Construímos mais esse espaço para oferecer bem-estar aos motoristas de veículos pesados que trafegam diariamente pelo eixo São Paulo-Rio de Janeiro, um importante corredor logístico do país com grande relevância industrial”, destaca Carla Fornasaro, diretora-presidente da CCR RioSP.

Esse é o segundo Ponto de Parada e Descanso (PPD) que a CCR RioSP constrói na Via Dutra. O primeiro foi inaugurado, em julho do ano passado, no km 95 da pista sentido Rio de Janeiro, da Via Dutra. Nesse período, o espaço recebeu mais de 37 mil motoristas profissionais. Dados da concessionária mostram que a média de ocupação por dia no Ponto de Parada e Descanso da Via Dutra, em Pindamonhangaba, é de 265 veículos. Sendo a quarta-feira o dia da semana com a maior ocupação de motoristas profissionais.

Estrutura do PPD de Itatiaia

O caminhoneiro encontrará no local:

Área externa

-BTL (bitrem longo): 24 vagas; -BT7 (Caminhões e carretas): 96 Vagas;

-Carros: 20 vagas;

-2 vagas são destinadas para caminhão frigorífico com tomadas.

Área interna

-1 Banheiro masculino com 10 chuveiros, 10 vasos sanitários e 10 pias;

-1 Banheiro feminino com 4 chuveiros, 4 vasos sanitários e 4 pias;

-1 Banheiro PCD masculino com 1 vaso sanitário, 1 pia e um chuveiro;

-1 Banheiro PCD feminino com 1 vaso sanitário, 1 pia e um chuveiro;

-1 Fraldário com 1 pia e 1 bancada;

-Refeitório para 90 pessoas com 7 pias para lavagem de utensílios;

-Lavanderia com 10 tanques; – -Sala de descanso para 31 pessoas com TV e espreguiçadeiras.

Além disso, há espaço disponível para locação de empresas de serviços terceirizados, como minimercado, mecânico e farmácia. Todas as lâmpadas do local possuem tecnologia LED, que são mais econômicas e duráveis. Para segurança dos motoristas profissionais, a área é monitorada por 60 câmeras de segurança.

Ação de Segurança

Durante a inauguração do Ponto de Parada e Descanso (PPD) de Itatiaia, a concessionária irá receber os caminhoneiros com um café da manhã. Além disso, as equipes de Operações da CCR RioSP estarão no local para orientar os caminhoneiros sobre a importância do descanso entre as jornadas de trabalho e direção segura.

