Imagens exclusivas de uma câmera de segurança de uma academia próxima ao local do acidente, obtidas pela FOLHA DO AÇO, mostram com clareza a sequência dos eventos que resultaram na grave colisão ocorrida na manhã desta quarta-feira (dia 12), na Rua João Xavier Itaboraí, no bairro Boa Vista II, em Barra Mansa. O acidente envolveu dois ônibus da Viação Agulhas Negras, uma van escolar e um carro de passeio.

De acordo com as imagens, é possível ver que um dos ônibus, possivelmente com defeito nos freios, descia a rua e perdeu o controle. O coletivo atingiu em cheio a van escolar que transportava crianças, bateu em um segundo ônibus da mesma linha, que colidiu com um carro que subia a rua logo atrás.

A cena mostrada nas câmeras de segurança revela o impacto das batidas gerando pânico e desespero entre os passageiros. O caos ficou ainda mais evidente nas imagens que foram compartilhadas rapidamente nas redes sociais, mostrando crianças chorando e passageiros em estado de choque.

Logo após o acidente, professores e alunos de uma academia localizada nas proximidades do local do acidente não hesitaram em prestar ajuda. As imagens também registram o momento em que, de maneira solidária, eles saem do estabelecimento para prestar socorro às vítimas. Professores, alunos e outros cidadãos presentes no local ajudaram a acalmar os feridos, oferecendo primeiros socorros e orientando-os até a chegada das equipes de emergência.

De acordo com os relatos preliminares, algumas vítimas sofreram ferimentos leves e foram encaminhadas para a Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro, que fica nas proximidades. Ainda não há informações oficiais sobre a gravidade dos ferimentos ou o número exato de vítimas.

O trânsito na região ficou totalmente interditado.

Foto: Reprodução