Um incêndio atinge, neste momento, uma fábrica de roupas para o carnaval no bairro de Ramos, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo informações da Agência Brasil, os bombeiros estão tentando retirar pessoas que estão presas dentro do edifício. Algumas delas chegaram a car retidas no prédio, mas foram resgatadas. Outras conseguiram sair e estão recebendo atendimento médico do Corpo de Bombeiros.

Foto: Reprodução/ TV Globo