Um homem de 31 anos foi preso na manhã desta quarta-feira (dia 12), em Barra do Piraí, acusado de tentativa de roubo a residência. O caso ocorreu na Rua Antônio Pereira Lopes, no bairro Boca do Mato, e resultou na apreensão de vários materiais relacionados ao crime, incluindo um simulacro de arma de fogo e munições.

A ocorrência foi registrada por volta das 9h30min, quando a vítima, de 49 anos, acionou a Polícia Militar após ser ameaçada por um indivíduo que entrou em sua casa usando uma touca ninja e portando uma arma. Ela relatou que o suspeito, visivelmente alterado, tentou levar uma televisão, mas acabou abandonando o objeto na garagem por não conseguir transportá-lo. No entanto, após verificar o que estava faltando em sua casa, a vítima percebeu que um notebook de sua filha havia sido furtado.

Com base nas informações fornecidas pela vítima, a guarnição do 10° Batalhão se dirigiu até a residência do suspeito, onde foi autorizada a entrada para buscas. Durante a revista no quarto, os policiais apreenderam um simulacro de pistola Glock, um coldre, cinco munições intactas de calibre .38 e uma algema.

Diante das evidências, o homem foi preso em flagrante e conduzido à 88ª DP (Barra do Piraí), onde foi enquadrado no artigo 157 do Código Penal, que trata de roubo. A pena para esse tipo de crime pode variar de quatro a dez anos de reclusão.

Foto: Divulgação