Sete pessoas ficaram feridas em um acidente ocorrido por volta das 10h20 desta quarta-feira (dia 12), na BR-393, em Barra do Piraí. A colisão transversal envolveu um caminhão guincho e uma viatura da Polícia Civil e foi registrada no km 268, próximo ao trevo de Dorândia. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, entre as vítimas estão dois policiais civis e cinco custodiados, incluindo uma mulher.

Ainda de acordo com informações da PRF, o caminhão guincho, que estava cruzando a via de Dorândia para Vargem Alegre, colidiu com a van da Polícia Civil que seguia na pista Barra do Piraí/Volta Redonda. Os feridos apresentaram, aparentemente, lesões leves. Todos foram encaminhados ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda, para avaliação médica.

A ocorrência foi registrada na 88ª DP (Barra do Piraí).

Foto: Divulgação/PRF