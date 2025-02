Na manhã de quinta-feira (dia 13), o presidente da Fundação Oswaldo Aranha, Eduardo Prado, recebeu no Campus Olezio Galotti a visita do prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto, acompanhado de Nelson Gonçalves e Rogério Loureiro, para oficializar uma parceria com a FOA. A iniciativa visa produzir um livro de registros históricos para homenagear ex-prefeitos e empresários que desempenharam papéis fundamentais na construção e desenvolvimento da cidade.

O projeto, idealizado pela Prefeitura e abraçado pela Fundação, prevê o lançamento anual de um livro no aniversário de Volta Redonda, celebrando a trajetória de figuras de destaque na história região. Para isso, o corpo docente do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), sob a coordenação da reitora, Prof.ª Dr.ª Ivanete de Oliveira, ficará responsável pela pesquisa e redação do livro, garantindo um conteúdo rico e detalhado.

Em 2025, os primeiros homenageados serão o ex-prefeito Nelson dos Santos Gonçalves e o empresário Sérgio Loureiro. Durante a reunião, os filhos dos homenageados, Nelson dos Santos Gonçalves Filho e Rogério Loureiro, compartilharam registros históricos e materiais valiosos que enriquecerão o conteúdo das publicações.

Resgatando a história e fortalecendo a cultura local

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou a importância de reconhecer as personalidades que contribuíram significativamente para o crescimento de Volta Redonda:

“Estamos começando este ano com a felicidade de homenagear Nelson Gonçalves, um dos maiores prefeitos de Volta Redonda, e Sérgio Loureiro, um empresário que sempre acreditou no nosso município e gerou muitos empregos. Esta é uma forma de agradecer a dedicação e o amor com que ajudaram a construir nossa cidade”, declarou Neto.

O presidente da FOA, Eduardo Prado, ressaltou a relevância cultural do projeto e a honra de o UniFOA ser escolhido como responsável pela condução da obra:

“É um presente que o município está entregando para a FOA e UniFOA. Como universidade, temos o papel de atuar junto ao poder público e, especialmente, de resgatar a memória e apresentá-la às novas gerações, mostrando a importância dessas figuras na construção da cidade que conhecemos hoje”, afirmou Eduardo.

O legado de Nelson Gonçalves e Sérgio Loureiro

Nelson dos Santos Gonçalves, ex-prefeito de Volta Redonda, é lembrado como um dos maiores gestores da história do município, conhecido como o “mestre das grandes obras”. Seu filho, Nelson dos Santos Gonçalves Filho, emocionado, compartilhou seu entusiasmo com o projeto:

“Sempre desejei expor esse acervo para que as pessoas conheçam a história de quem ajudou a construir Volta Redonda. Esse resgate da memória é essencial, não só para a nossa geração, mas para todas as que virão. Sou muito grato ao UniFOA e à Prefeitura por realizarem esse sonho”.

Já Sérgio Loureiro, fundador da Transportadora Excelsior, iniciou sua trajetória profissional dirigindo caminhões e se tornou um dos maiores empresários da região. Seu legado empresarial e familiar será eternizado nas páginas do livro. Seu filho, Rogério Loureiro, agradeceu a homenagem:

“É emocionante ver o legado do meu pai ser reconhecido dessa forma. Ele sempre valorizou a família e trabalhou muito para construir tudo o que temos hoje. Estamos prontos para contribuir com o máximo de documentos e registros para esse projeto”.

Além do vínculo histórico com Volta Redonda, Rogério Loureiro e o prefeito Neto compartilham uma ligação com o esporte local, pois ambos são ex-presidentes de honra do Volta Redonda Futebol Clube. A participação de destaque no clube reforça o impacto positivo e o legado que deixaram na comunidade, não só como líderes empresariais e políticos, mas também como incentivadores do esporte na região.

Lançamento e continuidade do projeto

A primeira edição do livro tem previsão para ser lançada em 17 de julho de 2025, como parte das comemorações do aniversário de Volta Redonda. O evento marcará o início de uma tradição que, anualmente, homenageará personalidades que desempenharam papéis cruciais na história e no desenvolvimento do município.

A parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e a FOA/UniFOA representa um importante passo para preservar a memória cultural e histórica da cidade, reforçando o compromisso de ambas as instituições com a valorização das pessoas que ajudaram a moldar o futuro de Volta Redonda.