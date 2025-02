A Polícia Federal prendeu, nesta sexta-feira (dia 14), dois homens e duas mulheres que transportavam e armazenavam drogas e armas na Região dos Lagos, em atuação conjunta com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.

A ação teve início após um trabalho de inteligência realizado por policiais federais da Delegacia da PF em Macaé/RJ (DPF/MCE), que obtiveram a informação de que drogas seriam transportadas do Complexo do Alemão, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro, para serem distribuídas nas cidades de Armação dos Búzios/RJ e Cabo Frio/RJ, no distrito de Unamar.

A partir disso, os policiais federais da DPF/MCE repassaram os dados relevantes para o 25º Batalhão da PMERJ, e os policiais militares montaram uma barreira de fiscalização na entrada de Armação dos Búzios. Eles pararam um veículo que transportava drogas e prenderam um homem e duas mulheres que se encontravam no automóvel durante a abordagem.

Em seguida, os policiais militares se direcionaram até uma casa onde as drogas seriam armazenadas para distribuição na região de Unamar, em Cabo Frio. No local, mais entorpecentes foram encontrados, além de duas pistolas cujos calibres eram de .9mm e .380. O homem que estava na residência no momento da abordagem foi preso em flagrante. No total, a ação conjunta resultou na apreensão de 26,6 kg de cocaína, 41,6 kg de maconha e 2,3 kg de crack.

Os presos, juntamente com as drogas e as armas apreendidas, foram encaminhados ao Posto da Polícia Federal em Cabo Frio para lavratura do auto de prisão em flagrante. As três pessoas que estavam no carro responderão pelo crime de tráfico de drogas, enquanto o homem encontrado na casa responderá pelo crime supracitado e também por posse ilegal de arma de fogo.

Foto: Divulgação