Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) prenderam em flagrante, nesta quinta-feira (dia 13), um homem por posse ilegal de munição. A prisão ocorreu durante uma operação voltada ao combate à pedofilia infantil em Angra dos Reis.

As investigações tiveram início a partir de arquivos encaminhados pelo CCASI/CGCIBER/DCIBER (Coordenação de Repressão a Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil), com informações repassadas pelo NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), organização norte-americana que centraliza denúncias sobre crimes de abuso sexual infantil e desaparecimento de crianças.

Após trabalho de inteligência e monitoramento, a Justiça expediu mandados de busca e apreensão e quebra de sigilo de dados. Durante o cumprimento das diligências, além da apreensão de mídias que serão analisadas no decorrer da investigação, os agentes encontraram 25 munições calibre 38 em posse do investigado.