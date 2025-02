Três pessoas ficaram feridas em um acidente registrado na manhã desta sexta-feira (dia 14) no Trevo do bairro Santo Agostinho, na interseção com a BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Volta Redonda. A colisão transversal entre dois carros (um Celta e um Fiesta), seguida do capotamento de um dos veículos, ocorreu por volta das 7h30 e foi capturada pelas câmeras de monitoramento da Secretaria de Ordem Pública (Semop).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, entre as vítimas, estão a condutora e passageira do Fiesta e a motorista do Celta. Todas foram encaminhadas ao Hospital São João Batista, a princípio, com lesões leves.

As imagens mostram um dos automóveis tentando realizar uma conversão, quando colide com outro veículo, fazendo com que este último perdesse o controle e capotasse. O impacto foi registrado com precisão pelas câmeras.

Equipes de resgate e segurança foram acionadas para o local e trânsito ficou parcialmente comprometido.