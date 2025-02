Um adolescente de 16 anos e um jovem de 21 foram detidos pela Polícia Militar na noite do sábado (dia 15), em Barra Mansa. A dupla foi abordada na Rua Sebastião Rodrigues Procópio, no bairro Vila Ursulino, após tentativa de ocultar armas em um carro abandonado.

De acordo com informações da PM, os suspeitos portavam duas pistolas e, ao perceberem a aproximação dos agentes, tentaram esconder as armas atrás de um veículo estacionado na via. Durante a abordagem, os policiais encontraram, além das pistolas, diversos pinos de cocaína nos bolsos dos suspeitos.

As apreensões realizadas incluíram uma pistola calibre 9mm, uma pistola calibre .380, um carregador alongado e 48 munições. Os dois indivíduos foram levados à 90ª DP, onde o material apreendido foi apresentado.

Foto: Divulgação