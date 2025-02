Um jovem de 19 anos foi preso no sábado (dia 15), no município de Mendes, acusado de lesão corporal seguida de morte. A vítima, um homem de 49 anos, foi encontrada sem vida por volta das 6h20 no Parque Linear, na Avenida Júlio Braga, no Centro da cidade. As primeiras investigações indicaram que a morte teria ocorrido em decorrência de um confronto físico com o autor do crime.

Populares informaram aos policiais sobre o possível paradeiro do suspeito, o que levou a guarnição a se deslocar até o endereço, no bairro Santa Rita. No local, o acusado foi localizado e, durante a abordagem, confessou que teve uma luta corporal com a vítima, resultando no óbito.

Diante da confissão, o jovem foi preso em flagrante e conduzido à 97ª DP (Mendes), onde o caso foi registrado sob o Artigo 129, parágrafo 3º, do Código Penal.

O corpo da vítima foi removido ao Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda, e caso segue sob investigação da polícia.