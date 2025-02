Um jovem de 20 anos de idade foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada deste domingo (dia 16) no Morro da Diva, em Engenheiro Paulo de Frontin. Segundo informações preliminares, um homem de cor parda, vestindo bermuda, casaco escuro e touca efetuou um disparo contra o rapaz em via pública, no momento em que este conversava com um amigo. A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima caída no chão, com um ferimento no ombro esquerdo causado por tiro.

O rapaz foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e levado para o Hospital Nelson Sales, onde recebeu os primeiros cuidados médicos. Posteriormente, devido à estabilidade do quadro clínico, foi transferido para o Hospital Escola em Vassouras, sem risco de morte.

Durante a apuração do caso, a Polícia Militar encontrou uma residência nas proximidades do local do crime, que possui câmeras de segurança. Contudo, as imagens não puderam ser acessadas, pois as câmeras desligaram-se por volta das 23h40, antes da chegada da guarnição. Além disso, um projétil de arma de fogo foi apreendido no local, embora não tenha sido possível identificar o calibre.

O caso foi registrado na 98ª DP, que investiga a tentativa de homicídio e busca identificar o autor do disparo.