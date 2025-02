A Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou, na madrugada deste domingo (dia 16), uma grande operação para prender os criminosos responsáveis pelo ataque à 60ª DP (Campos Elíseos), em Duque de Caxias, ocorrido na noite anterior. A ação aconteceu por volta das 22h50 de sábado (dia 15), quando um grupo armado abriu fogo contra a unidade policial com o objetivo de resgatar dois traficantes de alta periculosidade.

Os criminosos atacaram a delegacia com fuzis, em uma tentativa de libertar Rodolfo Manhães Viana, conhecido como Rato, chefe do tráfico da comunidade Vai Quem Quer, e seu comparsa Wesley de Souza do Espírito Santo. Ambos haviam sido presos mais cedo, após um confronto com a polícia na favela.

Dez homens participaram do ataque, que resultou em intensa troca de tiros com os policiais da delegacia. Apesar dos ferimentos sofridos, dois agentes conseguiram impedir a invasão. Eles foram levados ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes e, felizmente, já receberam alta médica. A fachada da delegacia foi bastante danificada pelos disparos e a entrada de vidro foi estilhaçada.

Em resposta ao ataque, a Polícia Civil iniciou uma operação nas comunidades Vai Quem Quer, Rua 7, Santa Lúcia e Rodrigues Alves, em Duque de Caxias. A ação contou com o apoio de helicópteros e segue em andamento.

Foto: Reprodução