Um homem de 43 anos foi preso em flagrante no sábado (dia 15), em Vassouras, por posse ilegal de armas de fogo na cidade, em uma ação policial coordenada pela 95ª DP e a Polícia Militar. A prisão ocorreu no bairro Ponte Funda, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, em uma residência relacionada a um caso de agressão e ameaças contra a ex-companheira do acusado.

A operação teve início por volta das 6h, quando policiais chegaram até a residência do suspeito, que já havia sido identificado por sua ex-companheira, vítima das ameaças. Durante a busca no imóvel, foram encontradas diversas armas de fogo sem qualquer tipo de registro ou autorização legal. Entre os itens apreendidos estavam uma espingarda calibre 28, um revólver calibre 32, uma pistola calibre 7,65, além de várias munições desses calibres.

O acusado assumiu a posse das armas e foi preso sem oferecer resistência. Ele foi conduzido à 95ª DP, onde foi autuado por posse ilegal de armas de fogo (artigo 12 da Lei 10.826/03) e recebeu fiança estipulada em 30 salários mínimos. O suspeito foi detido, permaneceu na carceragem da delegacia e agora enfrentará os trâmites legais enquanto aguarda uma possível audiência de custódia.

Foto: Divulgação