Policiais civis da 95ª DP (Vassouras) prenderam um homem em flagrante, na terça-feira (dia 18), pelos crimes de perseguição, ameaça e violência psicológica contra a ex-companheira. A vítima procurou a delegacia para denunciar os crimes de violência doméstica e apresentou as mensagens enviadas pelo homem. Ele foi capturado em Campo Limpo, Vassouras.

Os policiais foram ao endereço do autor e encontraram a faca que ele utilizou para ameaçar a vítima. Eles apreenderam também dois celulares. De acordo com os agentes, o homem alegou que a motivação do crime seria em razão de uma traição. O homem foi autuado em flagrante pelos crimes de violência doméstica.