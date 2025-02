Foi oficialmente lançado, na noite desta terça-feira (dia 18), o Food Truck Solidário, um projeto inovador voltado para o combate à insegurança alimentar e nutricional. A iniciativa é um projeto do curso de Nutrição e do Escritório da Cidadania, apoiado pela Fundação Oswaldo Aranha (FOA), o Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), a Prefeitura Municipal de Volta Redonda, a Fundação Sérgio Loureiro e a Transporte Excelsior.

O Food Truck Solidário é um ônibus completamente equipado, seguindo as normas técnicas de produção de refeições, com mesa para preparo dos alimentos, fogão, chapa, geladeira, pia, etc, para distribuir refeições adequadas e saudáveis de forma gratuita às comunidades.

Para celebrar o lançamento, o ônibus circulou por Volta Redonda antes de estacionar no campus Olezio Galotti, em Três Poços, onde distribuiu cachorros-quentes, tudo preparado pelos estudantes do curso de Nutrição.

A união de forças para transformar vidas

Para o presidente da FOA, Eduardo Prado, o projeto representa um passo importante dentro do compromisso social da instituição. “A gente tem que unir forças em tudo o que faz. Na FOA, buscamos sempre agregar valor, nunca criar projetos isolados. A diversidade é o caminho. Já desenvolvemos diversas iniciativas sociais, e o Escritório da Cidadania tem sido um pilar fundamental nesse processo. Esse novo projeto traz alimentação para a comunidade, combinando educação nutricional e apoio a quem mais precisa. E o mais importante: envolve alunos, professores, empresas e o poder público em uma causa maior.”

O Escritório da Cidadania do UniFOA, coordenado por Dario Aragão Neto, tem sido peça-chave para a criação de ações voltadas às minorias e à segurança alimentar. Ele conta que a ideia surgiu a partir do sucesso do Jantar Solidário, que já vinha beneficiando a comunidade de Três Poços. “Estávamos promovendo o jantar social, quando me perguntei: por que não um Food Truck Solidário? Algo que nos permitisse levar essa ação para além do campus, até os lugares onde a fome está? Assim nasceu a ideia desse laboratório móvel, uma unidade itinerante de combate à fome.”

O impacto para a formação dos futuros nutricionistas

A participação do curso de Nutrição do UniFOA é essencial para o sucesso do projeto. O coordenador do curso, Alden dos Santos, destaca que a iniciativa representa um avanço significativo para a formação dos estudantes. “Já realizamos o Jantar Solidário desde 2023, mas quem tem fome não pode esperar. O Food Truck nos permite levar a ação diretamente para onde as pessoas mais precisam. Essa experiência possibilita que nossos alunos vivenciem na prática o que aprendem em sala de aula, formando nutricionistas críticos e protagonistas, que realmente fazem a diferença na sociedade.”

O estudante do 7º período de Nutrição, Gabriel Aquino, reforça que a profissão de nutricionista nasceu para combater a fome e que esse projeto amplia o impacto social da universidade. “Com o Food Truck Solidário, conseguimos alcançar toda Volta Redonda, levando conscientização e apoio para quem mais precisa. Isso nos faz entender que a nutrição vai além do consultório, é uma ferramenta de transformação social.”

Já para Ana Carolina Solano, aluna do 1º período do curso, participar de um projeto tão significativo logo no início da graduação foi uma surpresa positiva. “Nunca imaginei que, com apenas uma semana de aula, já estaria dentro da cozinha, participando de uma ação tão importante. Foi uma experiência incrível e muito enriquecedora.”

Uma iniciativa que vai além do alimento

Para Serginho Loureiro, gestor da Fundação Sérgio Loureiro, o projeto representa um compromisso com o bem-estar das pessoas, indo além da alimentação. “O Food Truck Solidário não serve apenas comida. Ele leva acolhimento, conhecimento e esperança. Queremos mostrar que a universidade também trabalha com fraternidade e solidariedade. Alimentamos o corpo, mas também a alma e a mente.”

A iniciativa ainda conta com o apoio de figuras importantes, como Pai Denisson D’Angiles, do Céu Estrela Guia, que destacou a relevância da ação para a erradicação da fome no Brasil. “Essa cozinha itinerante não apenas oferece educação nutricional, mas contribui diretamente para tirarmos o Brasil do mapa da fome.”

O projeto não apenas leva comida para quem precisa, mas também promove educação alimentar e nutrição de qualidade, impactando diretamente a vida de muitas pessoas. Além disso, proporciona aos alunos uma formação mais humanizada e próxima da realidade social, preparando profissionais mais conscientes e engajados.

Essa é apenas a primeira de muitas ações que serão realizadas com o Food Truck Solidário, que promete se tornar um marco na luta contra a fome em Volta Redonda e região.

Foto: Divulgação