Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam um homem, na quarta-feira (dia 19), acusado de vender laticínios vencidos. Ele foi preso em flagrante com mais de 300 produtos com prazo de validade expirado em um estabelecimento comercial, em Volta Redonda, na região Sul Fluminense.

De acordo com os agentes, eles foram ao endereço para verificar denúncia indicando que um comerciante venderia queijo com validade vencida em um grupo de aplicativos de mensagens. Ao chegarem ao local, que fica no bairro Amália 2, as equipes constataram no interior da câmara fria mais de 300 produtos vencidos, misturados a outros produtos, inclusive os queijos.

Alguns laticínios estavam fora da validade há mais de um mês. O proprietário foi conduzido para a sede da 93ª DP, onde foi autuado em flagrante.