Acionada pelo Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP), a Polícia Militar apreendeu, nesta quinta-feira (dia 20), em Barra Mansa, 309 pinos de cocaína. O entorpecente estava em uma casa abandonada no bairro Nova Esperança, para onde a Guarnição de Ação Tática (GAT II) foi acionada para verificar uma denúncia de tráfico de drogas. A informação recebida pelo CIOSP indicava que um indivíduo teria entrado no imóvel, localizado na Rua Luis Isaque Mercedes, e deixado material suspeito no local.

Com essa informação, a equipe, composta pelo 1° Sargento PM Pablo, 3° Sargentos PM Flávio e PM Werneck, Cabos PM Túlio e PM Caldeira, e o Soldado PM Lopes, deslocou-se até o endereço, onde constataram que a residência realmente estava abandonada e sem ocupação, o que permitiu a realização de uma busca minuciosa.

Durante as buscas, a equipe encontrou cinco sacos de mercado dentro da casa, contendo diversos tambores lacrados com fita adesiva preta. Ao abrir os tambores, a guarnição confirmou que o material apreendido se tratava de cocaína, totalizando 309 pinos da droga.

A substância foi apreendida e levada até a 90ª DP (Barra Mansa), onde o caso foi registrado. Até o momento, ninguém foi preso.

Foto: Divulgação/PM