A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na madrugada desta quinta-feira (dia 20), em Piraí, dois indivíduos suspeitos de envolvimento em furtos de veículos na região. Durante fiscalização de rotina no Km 233 da Rodovia Presidente Dutra, os agentes abordaram dois carros, um Peugeot 307 e uma caminhonete Hilux. O Peugeot estava sendo conduzido por um indivíduo de 35 anos de idade, natural de Angra dos Reis, enquanto motorista da caminhonete era um jovem de 24 anos, natural da Bahia, que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Durante a abordagem, os policiais perceberam que o motorista da caminhonete usava luvas pretas hospitalares e, ao ser questionado, não soube explicar o motivo, o que gerou suspeitas. A busca veicular, autorizada pelo condutor, revelou que a caminhonete estava sem as chaves. O motorista alegou que, em Resende, avistou o veículo ligado no meio da rua, entrou e o levou.

Após consulta, os agentes confirmaram que a caminhonete era de uma empresa de Resende. O proprietário do veículo, contatado, informou que o carro tinha sido furtado do local onde estava estacionado. O suspeito, então, desligou o veículo e permaneceu em silêncio.

O motorista do Peugeot, que acompanhava a Hilux, tinha antecedentes criminais relacionados a furtos de veículos e era acusado de liderar uma organização criminosa especializada em adulteração e falsificação de documentos de carros furtados. Na busca veicular, foram encontrados uma caixa de luvas pretas (semelhante à usada pelo condutor da Hilux), ferramentas comumente usadas para abrir veículos e um aparelho que parecia ser um bloqueador de sinais. O motorista do Peugeot também se manteve em silêncio sobre a origem desses materiais.

Enquanto isso, um caminhoneiro alertou os agentes sobre uma outra Hilux transitando na contramão na rodovia. A equipe encontrou o veículo a 3 km, abandonado, com o motor ligado, tendo o motorista fugido a pé para a mata ao redor da rodovia. O suspeito não foi localizado, e a caminhonete foi levada à base da PRF em Piraí. Os agentes ainda não conseguiram contato com o proprietário.

Já o dono da primeira Hilux abordada, que estava sem as chaves e com o veículo desligado, compareceu à base com a chave reserva.

Os três veículos e os dois motoristas foram levados à 94ª DP. Na delegacia, verificou-se que a Hilux de posse do motorista de 35 anos apresentava danos elétricos típicos de ligação direta no sistema dos vidros elétricos. A segunda Hilux, abandonada, também apresentava danos semelhantes na parte dianteira.

Com o apoio da Polícia Civil, novas diligências permitiram identificar o “modus operandi” da organização criminosa. Imagens de câmeras de segurança na região do furto, no bairro Santa Isabel, em Resende, flagraram o roubo de uma das caminhonetes. Nas imagens, o motorista do Peugeot é visto estacionando perto da caminhonete, abrindo-a e retornando ao veículo, que estava com outro indivíduo, não identificado.

Além disso, a Polícia Civil, com informações de populares e imagens da fuga, pode identificar o terceiro suspeito que havia se evadido do veículo abandonado. Ele foi reconhecido pelas vestimentas nas imagens de monitoramento. Desta forma, foi lavrado auto de prisão em flagrante para os três indivíduos envolvidos, sendo que o terceiro ainda não sido identificado civilmente.

Foto: Divulgação/PRF