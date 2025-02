A pista de subida da Serra das Araras, no km 225, em Piraí, será interditada para detonação de rochas nesta quinta-feira (dia 20). O fechamento ocorrerá das 13h às 15h, impactando exclusivamente o tráfego no sentido São Paulo. No sentido Rio de Janeiro (descida da Serra), o tráfego continuará normalmente, sem alterações.

A medida faz parte das obras de modernização da BR-116 e o ajuste no horário visa melhorar a fluidez do trânsito e está alinhado com os interesses das prefeituras das cidades vizinhas, além de contar com o apoio das Secretarias de Educação, Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Ao todo, a concessionária prevê a realização de 200 desmontes de rochas ao longo deste ano, com o objetivo de dar andamento à construção das novas pistas da Serra. Serão retirados mais de 390 mil metros cúbicos de material rochoso.

A CCR RioSP reitera a importância de que os motoristas respeitem a sinalização implantada no local e os limites de velocidade estabelecidos. Durante todo o período das obras, a concessionária irá comunicar qualquer alteração com antecedência, utilizando painéis eletrônicos, canais oficiais de comunicação e materiais informativos distribuídos pelas equipes de Atendimento.

Para dúvidas ou mais informações, os motoristas podem entrar em contato pelo telefone 0800 017 35 36, pelo WhatsApp (11) 2795-2238, pelo aplicativo CCR Rodovias ou pelo site www.ccrriosp.com.br.

Foto: Divulgação