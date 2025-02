A Prefeitura de Barra do Piraí, por intermédio da Controladoria Geral do Município, deu início, na última terça-feira (18), ao processo de adesão ao programa do Estado, RJ Digital Municípios, através da implementação do Sistema Eletrônico de Informação (SEI), uma ferramenta criada pelo Governo Federal com o intuito de gerir e produzir documentos e processos administrativos de maneira eletrônica.

A prefeita Katia Miki, acompanhada do controlador geral do município, Bernard Botelho, recebeu em seu gabinete o secretário de Estado de Transformação Digital, Feu Braga, para a assinatura do Termo de Cooperação e Implementação do Sistema SEI RJ.

O RJ Digital Municípios é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Transformação Digital e do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro, que visa, acima de tudo, desburocratizar processos. Com esse propósito, o SEI surge como uma importante solução oficial, visto que ele proporciona uma maior transparência, agilidade e eficiência nos processos administrativos ao substituir o trâmite físico de documentos pelo meio digital. Com isso, há também uma redução considerável de custos operacionais, como papel, impressão e transporte de documentos, além de promover um impacto ambiental positivo.

Segundo a prefeitura, a agilidade é um dos pontos essenciais dessa adesão, já que o sistema permite o acompanhamento em tempo real dos processos, facilitando o fluxo de informações entre os setores da prefeitura. Isso contribui para a melhoria dos serviços prestados à população, tornando a administração mais ágil e acessível.

Além disso, a transparência e a integridade da gestão pública também é um dos alicerces da ferramenta, uma vez que todas as movimentações e acessos aos processos são registrados, garantindo maior controle e rastreabilidade. Quanto à funcionalidade, o sistema oferece uma interface intuitiva que simplifica o dia a dia de trabalho, promovendo a produtividade e a integração entre as áreas.

Bernard enalteceu a chegada do sistema ao município, evidenciando o compromisso da administração barrense com a população.

“A adesão do município de Barra do Piraí ao Sistema Eletrônico de Informações representa um avanço significativo na modernização da gestão pública e um compromisso da prefeita com a modernização dos serviços públicos aos habitantes, aproximando a administração pública do cidadão barrense”, pontuou o controlador, completando que “o SEI servirá também como uma ferramenta de aproximação entre o Executivo, o Estadual e o Federal”.

Segundo informações do Governo Federal, desde 2013 essa ferramenta é cedida de maneira gratuita para instituições públicas. Na região sul fluminense, Angra dos Reis e Volta Redonda aderiram 100% a essa iniciativa, e Barra do Piraí está caminhando para a mesma realidade.

“O processo de adesão é realizado da seguinte maneira: é formada uma comissão que tem um conhecimento maior sobre essa questão digital. Primeiramente, nossa equipe treina esses pontos focais e depois os demais usuários, que com o tempo e prática, vão replicando naturalmente. A equipe da secretaria de transformação digital que ficará em Barra do Piraí para a implementação do SEI possui muita experiência, já tendo inclusive participado da integração em São Paulo, Maranhão, Minas Gerais e outros locais”, destacou Feu Braga, secretário estadual de Transformação Digital.

A prefeita Katia Miki agradeceu o apoio do Estado e afirmou que qualquer tecnologia que chegue para somar nos serviços da cidade, é mais que bem-vinda.

“Quero agradecer ao governador Cláudio Castro que está ajudando muito o município de Barra do Piraí, principalmente, neste momento de dificuldade. Digo que toda tecnologia que nos ajude a dar mais transparência e eficiência aos serviços da cidade, é mais do que bem-vinda. Estamos muito felizes por fecharmos essa parceria”, ressalta a chefe do Executivo.