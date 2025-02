O Carnaval 2025 de Pinheiral promete ser um dos mais animados da região com shows com horários diferenciados até às 3h da manhã, durante seis dias, com três matinês circenses para a criançada, DJs e desfile de blocos. Aliás, a abertura do Carnaval será inédita com o show da bateria da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis que veio direto da Sapucaí para animar ainda mais a festa. Ou seja: Pinheiral é a única cidade do Sul Fluminense que começa o seu tradicional carnaval de rua e, melhor: esse ano com dois shows. Além disso, a festa que contará com um novo layout e estrutura, terá também pela primeira vez como atração especial na sexta-feira (dia 28), o show de cantora Cátia Valois. Todo o evento acontecerá de 27 de fevereiro a 4 de março, nas Praças Brasil e Teixeira Campos, com entrada gratuita.

Serão seis dias de folia, com apresentações das bandas Interlig, Mistura Carioca e Léo Mito. Para animar as crianças e famílias, a programação contará com matinês da Caravana Circense do Palhaço Xerém diretamente da capital do Rio de Janeiro, no domingo (dia 2), segunda (03) e terça-feira (04), das 16h às 18h. Cátia Valois, se apresenta na festa com apoio da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj) e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado.

A segurança e o conforto dos foliões são prioridade. Para isso, a Prefeitura organizou um esquema especial, que inclui a atuação integrada das Secretarias de Cultura e Turismo, Saúde, Serviços Públicos, Ordem Pública e Defesa Civil, além do apoio da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, além de segurança privada. O espaço contará com posto médico com ambulâncias, iluminação reforçada, equipe de limpeza e banheiros diferenciados.

Com toda essa estrutura e um evento pensado para atender a todos os públicos, a expectativa é de que o Carnaval de Pinheiral seja um dos mais animados e organizados dos últimos anos. Para o prefeito Luciano Muniz, esta edição tem um significado especial, já que será a primeira sob sua gestão.

“Este será o meu primeiro Carnaval à frente da Prefeitura, e preparamos cada detalhe com muito carinho para que todos possam aproveitar com segurança e alegria. Pinheiral merece uma festa grandiosa, e este ano vamos fazer história, garantindo diversão até as 3h da manhã com total segurança. Agradeço a todos os envolvidos, aos órgãos de segurança, ao governo do Estado e ao deputado Gustavo Tutuca pelo apoio de sempre.”

A secretária de Cultura e Turismo, Aline Gouvêa, também reforçou o compromisso da organização em proporcionar um evento marcante. “Nosso Carnaval está chegando com novidades! Com novo layout, teremos atrações incríveis, como pela primeira vez a bateria da Beija Flor, além de valorizar as pratas da casa e com matinês com programação exclusiva para a criançada. Pensamos em cada detalhe para que a festa seja um espaço de celebração da cultura popular brasileira e inclusão para todas as idades. Será um evento inesquecível, agradeço ao nosso prefeito Luciano Muniz pela confiança no trabalho desta equipe e pelo olhar acolhedor e visionário que está tendo em prol da população da nossa cidade em todos os setores”, afirmou.

Foto: Divulgação