A Polícia Rodoviária Federal e a CCR Rio SP realizaram, na manhã desta sexta-feira (dia 21), uma fiscalização do sistema de freios e tempo de descanso pelos motoristas de carga na Unidade Operacional de Piraí, no Km 233 da Rodovia Presidente Dutra. De acordo com o Grupo de Fiscalização de Trânsito e Transporte da Delegacia de Resende, os frequentes tombamentos de veículos na pista de descida da Serra das Araras demandam atenção especial das autoridades responsáveis e, neste sentido, a PRF vem intensificando a sua fiscalização no trecho.



A fiscalização está focada no funcionamento do sistema de freios e cumprimento de tempo de direção pelos motoristas profissionais, além da verificação de equipamentos obrigatórios de veículos de carga, sistemas de amarração de carga, cumprimento dos exames toxicológicos, e outros itens indispensáveis ao trânsito seguro, além da realização de testes de alcoolemia.

Durante a ação desta sexta-feira, foram flagrados veículos com irregularidades no sistema de freios, sendo retidos para regularização, dentre eles: um Semi-reboque, cujo sistema de freios estava parcialmente inoperante; e uma carreta (Cavalo trator + Semirreboques) com alteração da suspensão dianteira, com adição de sistema pneumático, ocasionando instabilidade na condução do veículo de carga.

Além disso, segundo a PRF, oito condutores de veículos de carga que descumpriram a legislação que regula o tempo de Descanso a ser cumprido por motoristas profissionais.

Ao todo, foram fiscalizados mais de 30 veículos de carga.

Foto: Divulgação/PRF