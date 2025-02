A secretaria de Defesa Civil de Barra do Piraí e a Light S/A, apresentaram na última quinta-feira (dia 13), no Auditório da Santa Casa, o planejamento de Controle de Cheias da Bacia dos Rios Piraí e Paraíba do Sul para representantes da administração municipal e do Poder Legislativo.

A iniciativa consistiu numa explanação sobre as situações que afetam a cidade de Barra do Piraí em períodos de chuvas. Os representantes da Defesa Civil apresentaram todas as demandas necessárias e de ações coordenadas entre secretarias e departamentos para atender a população em casos de cheias.

Os sistemas de monitoramento da Light em todas as bacias que compõem a região foram apresentados, além do seu funcionamento e das possibilidades de ações naturais que possam causar cheias e alagamentos.

Na reunião foram apresentados mapas de monitoramento mostrando as cinco maiores situações de cheias na cidade nos últimos cinco anos, onde uma delas aconteceu fora do período normal de chuvas situação de extremidade climática, que foi a cheia de maio de 2022. O Plano de Contingências de 2025 também foi debatido, e a novidade foi a inclusão de incêndios de grandes proporções como integrante das ações de monitoramento da Defesa Civil. Por fim, além dos assuntos pertinentes às cheias dos rios, foram discutidas possíveis ações de prevenção a desmoronamentos e deslizamentos.

“A comunicação interna e externa, além de uma mobilização da população para se cadastrar para receber as informações por SMS no 40199, e os testes mensais dos sistemas de alertas por Alarmes de Sirenes, que acontecem sempre no dia 10, foram assuntos comunicados aos participantes no encontro”, explicou o secretário de Defesa Civil, Rafael Champion, anunciando que “a próxima reunião já está agendada para o mês de novembro, para debater e finalizar as ações do Plano de Contingências para 2026”.

A prefeita de Barra do Piraí, Katia Miki, destacou a necessidade de preparação para eventuais desastres naturais.

“Devemos manter constante vigilância quanto às cheias dos rios e implementar estratégias para minimizar seus impactos na vida dos barrenses. Cuidar da população é um dever de nossa gestão, por isso, é fundamental estarmos preparados da melhor forma possível para possíveis desastres naturais”, enfatizou a chefe do Executivo.