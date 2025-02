Após receber informações da Polícia Civil sobre uma possível ligação com furtos ocorridos em Resende, a Polícia Rodoviária Federal abordou um Renault Sandero, na noite da sexta-feira (dia 21), na Rodovia Presidente Dutra. A jovem de 25 anos que dirigia o carro, acompanhada de dois passageiros de 37 anos, todos naturais do Rio de Janeiro, transportava diversos produtos furtados de lojas de departamentos em Resende, como roupas, alimentos, medicamentos e cosméticos.

Em consulta aos sistemas, a PRF verificou que o veículo é de propriedade da irmã da condutora, tendo sido emprestado para a empreitada criminosa. Foi constatado ainda que os dois passageiros possuem passagens criminais por furto.

Questionados sobre o motivo da viagem e a procedência do material, a passageira informou que os produtos não possuíam nota fiscal, sendo estes produto de furto realizado em uma loja de departamentos no centro de Resende. A mulher informou ainda que o passageiro também teria praticado o furto, sendo a condutora contratada para a realização do transporte dos indivíduos e da mercadoria.

A condutora confirmou aos policiais que teria levado o casal para a casa de seus amigos, em Volta Redonda, e que teria sido contratada informalmente para a realização da viagem. Porém, em um segundo momento, questionada sobre a origem ilícita do material encontrado no interior de seu veículo, esta deu uma nova versão, dizendo que teria sido contratada pelos passageiros pelo valor de R$ 700 para buscá-los em uma comunidade do Rio de Janeiro, Vila do João, e levá-los até as cidades de Resende e Volta Redonda, onde os aguardou próximo aos estabelecimentos para, em seguida, levá-los de volta à capital.

O trio foi conduzido até a 89ª DP (Resende) junto com o veículo e os pertences localizados em seu interior, a fim de que fosse feito o reconhecimento através de circuito de monitoramento de câmeras e apreciação da Autoridade Policial.

Foto: Divulgação/PRF