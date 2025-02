Devido à alta demanda, o Detran.RJ fará, de segunda (dia 24) e até quinta-feira (dia 27), um mutirão para emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O serviço será realizado em todos os postos de identificação do estado sem agendamento, de acordo com a capacidade de cada unidade. Para emitir a identificação civil, o usuário será atendido por ordem de chegada. A primeira via da carteira é gratuita e o cidadão só precisa levar a certidão de nascimento ou de casamento e o comprovante do CPF. O atendimento nos postos será das 8h às 17h. Já nos postos no interior dos shoppings o atendimento será das 9h às 18h.

A Nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) começou a ser expedida pelo Detran.RJ em janeiro de 2023. O documento tem o CPF como número único de identificação, com o objetivo de evitar fraudes. A emissão da CIN foi escalonada por idades e, desde julho do ano passado, cidadãos de todas as idades podem retirar o documento.

A identidade conta, ainda, com um QR Code que permite verificar a autenticidade do documento e identificar se ele foi furtado, clonado ou extraviado. A carteira também tem um código internacional conhecido como MRZ, usado em passaportes, facilitando seu uso como documento de viagem em terminais de autoatendimento nos aeroportos brasileiros. Além disso, elementos gráficos adicionais foram incorporados para dificultar falsificações.

Foto: Alexandre Simonini