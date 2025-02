A K-Infra Rodovia do Aço dará início à Operação Especial de Carnaval 2025 na sexta-feira, 28 de fevereiro, às 18h, com reforço de equipes, veículos operacionais em pontos estratégicos e orientações de segurança para os usuários da BR-393. A operação seguirá até quarta-feira, 5 de março, acompanhando todo o período de Carnaval.

Com expectativa de 22 mil veículos diários, 10% acima do fluxo normal, a concessionária alerta para os períodos de maior movimento: sexta e sábado (ida) e terça e quarta-feira (retorno), especialmente nos trechos próximos a Volta Redonda, Três Rios e Além Paraíba.

Para garantir a segurança de todos que trafegam pela rodovia, a K-Infra disponibilizará 24h por dia: 5 ambulâncias, 1 UTI móvel, 5 guinchos leves, 2 guinchos pesados, 2 caminhões-pipa e 4 veículos de inspeção. Os motoristas terão apoio nas 5 bases do SAU, localizadas em Sapucaia, Três Rios, Paraíba do Sul, Vassouras e Barra do Piraí, com sanitários, fraldário e contato direto com a central de atendimento.

A concessionária reforça sua campanha de conscientização, alertando para os riscos do consumo de álcool e substâncias que afetam a percepção ao dirigir. Portanto, “Não deixe a alegria do Carnaval se transformar em tragédia!”. Além disso, a concessionária informou que as interdições de pista estarão suspensas nos horários de pico, exceto emergências avaliadas pela PRF.

“Em caso de emergência, entre em contato conosco através dos nossos canais de atendimento pelo número 0800 2853 393. Pessoas com deficiência auditiva podem utilizar o número 0800-0959-393”, orienta a K-Infra.

Imagem ilustrativa