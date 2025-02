Visando garantir a segurança e a ordem na cidade, o prefeito de Quatis, Aluísio d’Elias, esteve, na última terça-feira, dia 18, com o delegado da 100ª DP de Porto Real, Marcelo Russo, e na quinta, dia 20, com a comandante do 37º Batalhão da Polícia Militar, Sabrina Silva, e com o tenente R. Soares, da Companhia Policial de Porto Real e Quatis. Os encontros tiveram como focos principais o controle da violência no município e o alinhamento de estratégias para garantir que durante o carnaval haja ampla cobertura dos agentes.

Foi definido que durante o carnaval Quatis contará com quase 30 policias por noite. Além disso, o município terá o apoio da Guarda Municipal e de segurança privada.

Aluísio d’Elias destacou a importância do apoio do efetivo da Polícia Militar durante o carnaval, mas também ressaltou a necessidade do aumento no número de agentes no município. “Já estamos articulando para que tenhamos maior reforço policial na nossa companhia, com mais agentes e viaturas. Acredito que essas solicitações serão atendidas após o período carnaval, mas sabendo que a cidade contará com essa amplitude durante os cinco dias de folia já nos tranquiliza”, expressou.

O prefeito ainda falou mais sobre a cobertura em relação à segurança e sobre o evento no geral. “São cinco dias de festa, a cidade enche. Esperamos um número de pessoas superior ao do ano passado, por isso trabalhamos para montar esse efetivo. Nosso intuito é levar alegria, reacendendo cada vez mais esse carnaval que sempre foi referência no sul do estado. Tenho certeza que ocorrerá tudo bem e que as lembranças desses dias ficarão eternizadas em nossas memórias de forma muito positiva”, concluiu Aluísio.

